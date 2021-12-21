البنتاغون: سنواصل عملياتنا في البحر الأسود

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أعلن البنتغاون أنه سيواصل عملياته في البحر الأسود، بما فيها تحليق الطيران وتحركات السفن الحربية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي له يوم الاثنين: "سنواصل تحليقاتنا وتحركاتنا، حيث يسمح القانون الدولي بذلك".

وأضاف أن البحر الأسود هو جزء من المياه الدولية.