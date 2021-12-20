بايدن لا يعتزم فرض «إغلاق» في الولايات المتحدة بسبب «كوفيد»

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لا تعتزم إدارة جو بايدن فرض «إغلاق» في الولايات المتحدة في مواجهة موجة وبائية جديدة، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم (الاثنين).



وقالت ساكي، في إحاطتها الصحافية اليومية، إن خطاب بايدن المرتقب غداً (الثلاثاء) لن يتطرق إلى «إغلاق البلاد»، بل سيعلن فيه الرئيس «إجراءات» تهدف إلى «توسيع نطاق إجراء فحوص كشف (كوفيد - 19)»، مع الإشارة إلى «الأخطار التي تهدد غير الملقحين»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.



وحذر مستشار البيت الأبيض للشؤون الصحية أنتوني فاوتشي الأحد من أن المتحورة أوميكرون تنتشر في أنحاء العالم، لافتا إلى أن «أسابيع أو أشهرا صعبة» تنتظر الأميركيين هذا الشتاء.



وأحصت الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد-19 لتكون البلد الأكثر تضررا في العالم من الوباء.