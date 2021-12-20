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روسيا تعرب لمجلس الأمن عن قلقها لإيصال المساعدات إلى إدلب بسوريا

20
DECEMBER
2021
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أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى إدلب الخاضعة للإرهابيين في ظل غياب آليات توزيعها، يشكل مصدر قلق لروسيا.

وقال في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "مخاوفنا تتعلق بما يحدث مباشرة في إدلب، التي سيطر عليها الإرهابيون الذين قهروا جميع مجالات حياة الناس، بما فيها حرية تنقلهم.. عن أي نوع من التوزيع المحايد والمستقل للمساعدات في مثل هذه الظروف يمكن أن نتحدث عنه؟".

وأضاف: "على سبيل المثال، شحنة المساعدات التي تم تسليمها من حلب إلى سرمدا في محافظة إدلب في أغسطس، لم يتسنّ توزيعها على سكان المحافظة إلا في شهر ديسمبر".

وتابع: "نؤكد على الحاجة الملحة لتأمين دولي تابع للأمم المتحدة في المنطقة، الأمر الذي سيساعد على زيادة الثقة في آلية التوزيع".

وأشار إلى "حقيقة أن المسلحين في إدلب يعرقلون تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2585 من حيث المساعدات التي يتم تسليمها عبر خطوط التماس".

وشدد على أنه "في غضون ستة أشهر دخلت قافلتان إنسانيتان إلى إدلب ضمتا 28 شاحنة فقط.. في الوقت ذاته، فيما مرت بين يوليو ونوفمبر 48498 شاحنة عبر باب الهوى".

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