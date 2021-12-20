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وفاة طفل بسبب الطقس السيئ في مصر

20
DECEMBER
2021
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توفى تلميذ مصري، اليوم الإثنين، ليكون الحالة الأولى التي تتوفى بسبب حالة الطقس السيئ التي تعيشها البلاد حاليا.

وبحسب موقع "صدى البلد" المصري، الطفل يدعى حسام، من مدينة طنطا في دلتا مصر، لم يتجاوز عمره 14 عاما، وتعرض لصعق كهربائي بعد ملامسته عمود إنارة في الشارع به ماس كهربائى صعقه التيار ولقي مصرعه فور وصوله للمستشفى .

وأشار الموقع إلى أن مديرية أمن الغربية، التابعة لها المدينة، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود استقبال مستشفى طنطا الجامعي طفلا يدعى "حسام. ا" طالب في الصف الثالث الإعدادي في حالة إغماء إثر صعق كهربائي ولفظ أنفاسه الأخيرة .

وأضاف الموقع إلى أنه بانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث، تبين أن الطفل كان فى طريق عودته إلى المنزل أثناء سقوط الأمطار وتصادف ملامسته عمود إنارة في الشارع به ماس كهربائى فصعقه.
ولفت إلى أنه "بتوقيع الكشف الطبي على الجثة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية".

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