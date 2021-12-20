إرجاء منتدى “دافوس” العالمي!

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أرجأ المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي، الذي كان من المقرر عقده في منتجع دافوس السويسري الجبلي في يناير المقبل إلى منتصف عام 2022.

وقبل شهر من موعد ملتقى رجال السياسة والأعمال في العالم في “دافوس”، منتجع التزلج السويسري، قال منظمو الاجتماع إنهم قرروا تأجيله في ضوء استمرار الضبابية المحيطة بانتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا وأضافوا أنهم قرروا تنظيمه في “أوائل الصيف”.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي: “الظروف الوبائية الراهنة تجعل من الصعب جدا تنظيم اجتماع عالمي بالحضور الفعلي. التحضيرات كانت تسترشد بنصائح الخبراء واستفادت من التعاون الوثيق مع الحكومة السويسرية على كل المستويات”.

وأضاف “على الرغم من البروتوكول الصحي الصارم فإن قدرة أوميكرون على الانتشار وأثره على السفر والحركة جعلا الإلغاء ضروريا”.

وألغي منتدى “دافوس”، الذي كان يجمع في الماضي نحو ثلاثة آلاف من رجال الأعمال والمفكرين السياسيين وقادة الدول، العام الماضي بسبب كوفيد-19.

وتشدد سويسرا قيود كوفيد-19 لكنها لم تصل، حتى الآن، إلى إعلان إغلاق جزئي أكثر صرامة.

وكان المنتدى قد قال في سبتمبر 2021، إن اجتماع العام المقبل سيركز على تسريع رأسمالية أصحاب المصلحة وتسخير تكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة وضمان مستقبل عمل أكثر شمولا.