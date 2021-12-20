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كوريا الجنوبية: الاحتفاظ برفاة 370 جنديا تم التنقيب عنها هذا العام

20
DECEMBER
2021
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احتفظت كوريا الجنوبية برفات 370 جنديا من الحرب الكورية تم التنقيب عنها في جميع أنحاء البلاد خلال هذا العام.
 
وأقامت السلطات في كوريا الجنوبية احتفالا سنويا لتكريم رفات 370 جنديا سقطوا في الحرب الكورية، بين عامي 1950-1953، تم التنقيب عنها في مواقع المعارك الرئيسية في جميع أنحاء البلاد خلال هذا العام.
 
وقال مسؤول بالوزارة إن الوزارة ستواصل الوفاء بمسؤولية الدولة اللانهائية لإعادة رفات الجنود المتوفين الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدولة.
 
وشارك رئيس الوزراء كيم بو-كيوم ونائب وزير الدفاع بارك جيه-مين ووزير شؤون المحاربين القدامى هوانغ كي-تشول في مراسم الاحتفال التي أقيمت في مقبرة سيئول الوطنية.
 
واستعاد فريق التنقيب التابع لوزارة الدفاع والقوات البرية ومشاة البحرية، رفات القوات لما يشمل رفات 281 كوريا جنوبيا، في 41 موقعا بما فيها بلدة تشورون وإنجيه بإقليم كانغوون ومدينة باجو وبلدة يونتشون بإقليم كيونغكي خلال عمليات التنقيب في الفترة من مارس إلى نوفمبر.
روسيا اليوم
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