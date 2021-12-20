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من يضع القواعد يخرقها.. صورة محرجة لجونسون في عز أزمة كورونا

20
DECEMBER
2021
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نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، الأحد، صورة لرئيس الوزراء بوريس جونسون وأكثر من 12 شخصا آخرين، في حديقة منزله في "داوننغ ستريت"، قائلة إنها التقطت في مايو 2020، أثناء إغلاق بسبب وباء كورونا.
 
وذكر تقرير الصحيفة أن الصورة التقطت بعد وقت قصير من خروج جونسون من المستشفى، حيث أمضى عدة ليال في وحدة الرعاية المركزة بسبب إصابته بـ"كوفيد 19".
 
ويظهر في الصورة جونسون مع زوجته كاري، التي يبدو أنها تحتضن ابنهما حديث الولادة، وشخصان آخران عند طاولة في شرفة حديقة "داوننغ ستريت"، مثلما يظهر الجبن والنبيذ.
 
وفي الجوار، ظهرت طاولة لأربعة آخرين، وعلى مسافة قصيرة وقفت مجموعة أكبر على العشب حول طاولة عليها زجاجات نبيذ.
 
والملاحظ في الصورة أن أحدا لم يكن يرتدي الكمامات الواقية، بمن فيهم جونسون وزوجته.
 
وردا على سؤال عن الصورة، قال متحدث باسم "داوننغ ستريت" إن "اجتماعات العمل غالبا ما تعقد في حديقة داوننغ ستريت خلال أشهر الصيف. ومناسبة هذه الصورة كانت اجتماعات للموظفين عقب مؤتمر صحفي في مقر رئيس الوزراء".
 
وأضاف المتحدث: "داوننغ ستريت هو منزل رئيس الوزراء وكذلك مكان عمله. تعيش زوجته في المقر ذاته، وبالتالي تستخدم الحديقة أيضا بشكل مشروع".
 
وقالت الصحيفة إنها حصلت على الصورة بعد أن نفى مكتب جونسون الأسبوع الماضي حدوث تجمع، قائلة إن موظفي "داوننغ ستريت" كانوا يعملون في الحديقة خلال فترة ما بعد الظهر والمساء.
 
وفي ذلك اليوم، عقد وزير الصحة مات هانكوك مؤتمرا صحفيا حث فيه الجميع على الالتزام بالقواعد، وعدم استغلال الطقس الجيد خلال عطلة نهاية الأسبوع لترتيب تجمعات.
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