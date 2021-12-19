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الإمارات تعلن وقف الرقابة عن كافة الأفلام في دور السينما

19
DECEMBER
2021
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أعلنت الإمارات وقف الرقابة عن كافة الأفلام في دور السينما، مع وضه تنويه (+21) لتلك التي تحتوي على مشاهد غير مناسبة.

 

وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة إنّه سيتم"إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية".

وأضاف المكتب أنه "حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة".

ويأتي ذلك في وقت تعمل الدولة الخليجية على تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر. وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات عن تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية. 

وسمح البلد الخليجي بإقامة غير المتزوجين معا، وخفف من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأ منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمح بتملك الأجانب الكامل للشركات.

وأعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الاسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.

ويسكن الإمارات 10 ملايين شخص بينهم 9 ملايين أجنبي.

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