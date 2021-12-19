بريطانيا تدرس مساعدة طارئة لقطاعي الضيافة والسياحة

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يدرس وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك منح مساعدات تحفيزية جديدة لقطاعي الضيافة والسياحة، وذلك لمواجهة تراجع النشاط نتيجة لنصيحة الحكومة للبريطانيين بتقليل التجمعات في أعقاب الارتفاع المفاجئ في حالات كورونا المدفوع بتفشي المتحور أوميكرون، حسبما أفادت صحيفة "تليغراف"، وفق ما نشرت وكالة الانباء الالمانية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن سوناك عقد اجتماعات افتراضية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون أمس (السبت) والتقى قادة القطاعين يوم (الجمعة).

وأفادت الصحيفة بأنه من بين التدابير التي يجري بحثها خفض ضريبة القيمة المضافة بشكل مرتبط بالطوارئ، وأيضا تقديم مدفوعات نقدية.

وفي الوقت نفسه نشر أعضاء في حزب المحافظين الحاكم تقريرا يحث الوزراء على تبني "مبادئ محافظة أساسية" لحكومة صغيرة مع تدخلات وإعانات أقل.

ووافق ثلثا المشاركين في الاستطلاع على أن الإجراءات المرتبطة بكورونا "عززت الشعور بالاستحقاق".