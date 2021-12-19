أردوغان: خفضنا التضخم إلى 4 % من قبل وسنفعل ذلك مجددا عما قريب

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في بلاده، الذي يتجاوز حاليا 21 في المئة، إلى نحو أربعة في المئة من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، في ظل ارتفاع الأسعار بسبب مسعى الرئيس للتيسير النقدي الكبير الذي أدى إلى انهيار الليرة.

وأضاف أردوغان أن نموذج السياسة الجديد القائم على أسعار الفائدة المنخفضة جزء من «حرب الاستقلال الاقتصادي» التي قال إنها مستمرة بنجاح.

ووصف خبراء الاقتصاد هذه السياسة بأنها «طائشة» وتوقعوا أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة العام المقبل.

وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة أمس السبت أُذيع اليوم الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه لن يسمح لأسعار الفائدة «بسحق» المواطنين.



