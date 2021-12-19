إيطاليا تدرس فرض قيود جديدة لمكافحة كورونا

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افادت صحف محلية أن “الحكومة الإيطالية تدرس اتخاذ تدابير جديدة لتجنّب زيادة حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال فترة العطلات وسط مخاوف من انتشار سلالة (أوميكرون) شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا”.

وقالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” اليومية الإيطالية إن “رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي قد يفرض على من تم تطعيمهم إجراء اختبار لإثبات عدم إصابتهم بالفيروس قبل دخول أماكن مزدحمة بما في ذلك الملاهي والملاعب”، وذلك بعد اجتماعه مع الوزراء في 23 كانون الأول.