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"أوميكرون".. لندن تُعلِن حالة "الحدث الكبير"

18
DECEMBER
2021
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سجّلت السلطات الصحية البريطانية خلال الساعات الـ24 الأخيرة قفزة حادة بواقع أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن "حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد في المملكة المتحدة ارتفعت خلال اليوم الأخير بواقع 10059 حالة مقابل 3201 حالة أمس ليسجل إجمالي مصابي المتحور 24968 حالة.

وتعود معظم هذه الإصابات (23168 حالة) إلى إنجلترا حيث سجلت خلال آخر 24 ساعة 9427 إصابة بـ"أوميكرون".

وارتفعت حصيلة ضحايا "أوميكرون" في بريطانيا منذ أمس من وفاة واحدة إلى سبع وفيات كلها في إنجلترا، وتم نقل 85 مصاباً إلى المستشفى.

وحسب آخر بيانات منظمة الصحة العالمية، تم رصد "أوميكرون" في 89 دولة في جميع القارات حتى الآن.

وفي غضون ذلك، أعلن عمدة لندن صادق خان حالة "الحدث الكبير" في لندن في مسعى للتعامل مع التفشي السريع لـ"أوميكرون"، معربا عن قناعته بأن هذا الإجراء سيتيح تفادي الاضطرابات في خدمات الخطوط الأمامية وتفعيل حملة التطعيم بالجرعة الثالثة المعززة ضد عدوى "كوفيد-19".

وأشار خان إلى أن "أوميكرون" أصبح على وجه السرعة طفرة سائدة، مع ارتفاع عدد المصابين والمرضى في المستشفيات بسرعة أيضا.

ويقضي إعلان حالة "الحدث الكبير" بتوثيق التعاون بين الجهات المعنية بالتعامل مع تفشي كورونا.

روسيا اليوم
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