قصة رسالة بايدن للشعب الأميركي: نتخوف من شتاء مليء بالموت والمرض

A + A -

وصفت رسالة بايدن إلى الشعب الأميركي يوم الخميس بغير العادية خصوصا مع تردي الوضع الصحي وارتفاع نسبة الإصابات والوفيات إلى أرقام قياسية، حيث بشر الشعب الأميركي بشتاء مليء بالموت والمرض لمن لم يتلق اللقاح، وفقا لشبكة للسي إن إن.

وفي البداية، حضر كبار مسؤولي الصحة في إدارة الرئيس جو بايدن إلى اجتماع بعد الظهر في البيت الأبيض يوم الخميس مع تحذير وطلب.

وجلس بايدن على رأس طاولة اجتماعاته الطويلة محاطًا بأعضاء كبار في فريق الاستجابة لفيروس كوفيد .

ملامح موجة شرسة

واستمع بايدن باهتمام عندما تحدث المسؤولون عن ملامح موجة فيروس كورونا التي تلوح في الأفق والتي يمكن أن تتسارع بسرعة وتغرق المستشفيات وتدخل البلاد في شتاء قاتم آخر.

ومع ذلك، جاء فريق بايدن إلى غرفة روزفلت مع أخبار يحتمل أن تكون أكثر إيجابية، وهي أن العديد من هذه الحالات ستظل خفيفة أو حتى بدون أعراض عند الأشخاص الذين تم تلقيحهم، خاصة أولئك الذين حصلوا على جرعات معززة.

وكانت هناك رسالة، وطلب المسؤولون من بايدن إيصالها للجمهور بأوضح العبارات الممكنة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الجلسة.

كتابة التحذير بخط اليد

وهي فقط من خلال تحديد الاختلاف في النتائج بين العدوى التي تصيب المحصنين وغير المحصنين. لذا بايدن وفريقه الذي يضم الدكتور أنتوني فوسي واثنين من كبار خبراء اللقاحات من المعاهد الوطنية للصحة، ومنسق استجابة كوفيد في البيت الأبيض جيف زينتس ونائبه ناتالي كيليان بدأوا في كتابة التحذير بخط اليد واستلمها لاحقًا عندما تم إدخال الكاميرات إلى الغرفة.

حيث افتتح بايدن ظهوره بالإعلان عن رغبته في إيصال "رسالة مباشرة" إلى الشعب الأميركي.

وقال فيها "بالنسبة إلى غير الملقحين، فإننا نتطلع إلى شتاء مليء بالمرض الشديد والموت لأنفسهم ولأسرهم والمستشفيات التي سيملأونها قريبًا. لكن هناك أخبار سارة: إذا تم تطعيمك ولديك حقنة معززة، فأنت محمي من المرض الشديد والموت ".