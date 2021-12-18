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الجامعة العربية: ندعو العالم لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها

18
DECEMBER
2021
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أكد الأمين العام المساعد في الجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة سعيد أبو علي، أن الجامعة تدعو المجتمع الدولي لمحاسبة “حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها في حق الفلسطينيين”.

ووصف في تصريحات صحفية إسرائيل بأنها “دولة خارجة عن القانون، ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة”، معتبرا أن “إرهاب المستوطنين يزداد يوميا بتشجيع وحماية من حكومة إسرائيل، فالاعتداءات المستمرة على شعب أعزل أكبر دليل على ضلوع هذه الحكومة في الإرهاب الرسمي المنظم”، مطالبا بـ”توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل صمت مريب”.

كما طالب بضرورة “إلزام إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

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