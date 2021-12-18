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شهدت الإصابات المسجلة في بريطانيا بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا وسريعة الانتشار أوميكرون قفزة كبيرة بلغت نحو 25 ألف إصابة بينما بلغ إجمالي عدد المتوفين المسجلين بها سبعة طبقا لأحدث الأرقام اليومية التي أعلنتها السلطات الصحية البريطانية، في الوقت الذي أعلن فيه عمدة لندن حالة «الحدث الكبير».



وذكرت وكالة الأمن الصحي البريطانية، اليوم السبت، أن الإصابات بأوميكرون بلغت 24968 إصابة حتى الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش يوم 17 ديسمبر بزيادة أكثر من عشرة آلاف إصابة عما تم تسجيله في الأربع والعشرين ساعة السابقة.



وبلغ عدد المتوفين المصابين بسلالة أوميكرون سبعة حتى 16 ديسمبر، ارتفاعا من حالة واحدة طبقا للبيانات السابقة من وكالة الأمن الصحي البريطانية والتي كانت حتى 14 ديسمبر.



وزاد عدد متلقي العلاج في المستشفيات من أوميكرون من 65 إلى 85.