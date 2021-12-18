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قبل يناير "الرهيب".. توصية أوروبية عاجلة بشأن أوميكرون

18
DECEMBER
2021
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أفادت وسائل إعلام هولندية، الجمعة، بأن خبراء الصحة الذين يقدمون المشورة للحكومة الهولندية بشأن التعامل مع كوفيد-19 يوصون بأن تدخل البلاد في حالة إغلاق "صارمة"، وذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى يناير.
 
 
ونقلت محطة "آر.تي.إل" نيوز وصحيفة "إن.آر.سي هاندلسبلاد" عن مصادر داخل لجنة الخبراء، والتي لا يتم إعلان توصياتها إلا بعد أن تتخذ الحكومة قرارا، بأنها نصحت بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.
 
وقال وزير الصحة هوغو دي جونغ لصحفيين على هامش اجتماع لمجلس الوزراء، الجمعة، إن لديه "مخاوف كبيرة" بشأن الانتشار السريع لأوميكرون، والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.
 
وقال دي جونغ: "لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، مضيفا أن الحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة.
 
ومن المقرر أن تجتمع حكومة رئيس الوزراء مارك روته مع مستشاري الصحة، السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الجديدة.
 
وكانت الحكومة قد أمرت، الثلاثاء الماضي، باستمرار الإغلاق من بين الخامسة مساء والخامسة صباحا للحانات والمطاعم ومعظم المتاجر، والمفروض منذ أواخر نوفمبر إلى 14 يناير.
 
وإلى جانب ذلك، صدرت أوامر بأن يبدأ إعلاق المدارس الابتدائية في عطلة الشتاء مبكرا بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بين الأطفال.
 
وقال روته في ذلك الوقت إن أوميكرون قد تكون السلالة المهيمنة من فيروس كورونا في هولندا بحلول يناير.
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