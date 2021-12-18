البيت الأبيض: واشنطن مستعدة للحوار مع روسيا حول مقترحاتها الأمنية

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أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان عن استعداد بلاده للحوار مع روسيا حول مقترحاتها الأمنية، وأشار إلى أن واشنطن ستطرح هي الأخرى مخاوفها على طاولة البحث.

وأضاف سوليفان في فعالية لمجلس العلاقات الخارجية يوم الجمعة، أن "التقييم الحالي للحكومة الأمريكية يفيد بأن (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لم يتخذ قراره بعد، وبالتالي لم يحدث أي تغيير من الأسبوع الماضي حتى الآن بهذا الشأن".