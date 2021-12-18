إثيوبيا ترفض التعاون مع مجلس حقوق الإنسان

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أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية رفض أديس أبابا التعاون مع الآلية التي وضعها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نظرا "لفرض هذه الآلية على إثيوبيا دون موافقتها".