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بوتين يهنئ البابا فرنسيس بعيد ميلاده

17
DECEMBER
2021
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا بالبابا فرنسيس، الجمعة، لتهنئته بعيد ميلاده الخامس والثمانين، مشيدا بجهود البابا لتعزيز العلاقات بين الفاتيكان وروسيا.


وقال الكرملين في بيانه إن الزعيم الروسي أشار إلى "سلطة فرنسيس العالمية العليا، ومساهمته الشخصية الكبيرة في تطوير العلاقات بين روسيا والفاتيكان".

 
وأضاف أن بوتين والبابا اتفقا على "مواصلة الجهود المشتركة لدعم القيم الروحية والإنسانية الأساسية"، وأكدا أهمية "الحوار البناء بين الأديان".


وجاء الاتصال بعد بيان صادر عن فرنسيس في وقت سابق هذا الشهر، يفيد بأن لديه خططا لعقد اجتماع ثان محتمل مع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، بعد اللقاء التاريخي الذي جمعهما في كوبا عام 2016 وهو أول اجتماع على الإطلاق بين زعيمي الكنيستين.

وقال فرنسيس إنه يعتزم الاجتماع الأسبوع المقبل مع مبعوث الكنيسة الروسية للاتفاق على "لقاء محتمل" مع البطريرك كيريل.

وأشار فرنسيس إلى أن كيريل من المقرر أن يسافر خلال الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه أيضا "مستعد للسفر إلى موسكو" حتى لو لم تكن المراسم الدبلوماسية جاهزة بعد.


وانفصلت الكنيستان أثناء الانشقاق العظيم عام 1054، وبقيتا على خلاف بشأن مجموعة من القضايا.

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