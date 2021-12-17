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واشنطن: ليس من مصلحة روسيا الدخول في حرب

17
DECEMBER
2021
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أكد مسؤول أميركي، الجمعة، أن روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن الوضع المتأزم، على الحدود الروسية الأوكرانية، بينما لا تشكل كييف أي تهديد على الأمن الروسي.

وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه ليس من مصلحة روسيا بدء مغامرة خارجية جديدة، وبدء حرب مع أوكرانيا.

وأكد البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة مستعدة لمناقشة مسائل أمنية مع روسيا.

وهدد المسؤول الأميركي إلى أنه "في حال فشلت الدبلوماسية ستكون هناك عواقب وخيمة ومكلفة على روسيا".

ومن جهتها، أشرات صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى ان "إدارة بايدن تدرس خطة لإرسال أسلحة ثقيلة للجيش الأوكراني"، في حال تصاعد الأمر مع روسيا.

وتصاعد التوتر بين روسيا وأكرانيا في الأسابيع الأخيرة، وسط نذر حرب، مع تقارير غربية عن نية موسكو غزو أراضي أوكرانيا بعدما حشدت قوات ضخمة على حدود الأخيرة، لكن الكرملين نفت وجود خطط لغزو أوكرانيا.

لكن روسيا حذرت على لسان رئيسها، فلاديمير بوتن، بأن النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين المواليد لموسكو يشبه "الإبادة الجماعية"، ما فسّره البعض على أنه قد يكون ذريعة للتدخل العسكري.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق إن واشنطن يمكن أن تعزز حضورها العسكري في دول "الناتو"، وتساعد أوكرانيا في تطوير قدراتها الدفاعية، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية هائلة على موسكو.

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