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محكمة في رودس تدين يونانيَين بالتجسس لحساب تركيا

16
DECEMBER
2021
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حكمت محكمة في جزيرة رودس على يونانيين أحدهما موظف في قنصلية تركية بالتجسس لحساب تركيا.

ودانت أنقرة على الفور الحكم، واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن المحكمة "عملت بانحياز".

وحكم على رجل يبلغ من العمر 36 عاما كان يعمل في القنصلية التركية في جزيرة رودس بالسجن خمس سنوات.

وقال التلفزيون إن رجلاً آخر يبلغ من العمر 53 عاما حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وأفرج عنه بكفالة.

والمدعى عليه الثاني طباخ سابق في سفينة عمل على متن عبارة بين رودس وجزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تبعد كيلومترين عن الساحل التركي في منطقة بحرية متنازع عليها بين تركيا واليونان، وهي تسبب توترا بين البلدين.

واستأنف الرجلان الحكم.

ويعتقد أن الرجلين ينتميان إلى الأقلية المسلمة في اليونان، وقد أوقفا في كانون الأول 2020.

وذكرت وسائل إعلام يونانية حينذاك أن الطباخ السابق كان يبلغ المشتبه به الثاني عن موقع سفن البحرية اليونانية ويقدم مزيدًا من المعلومات بشأن القوات المسلحة اليونانية.

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