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تقرير مقلق لمنظمة الفاو: الجوع يتفاقم في العالم العربي

16
DECEMBER
2021
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عانى 69 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية عام 2020، وفق ما ذكرت الخميس منظمة الأغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة (الفاو) في تقرير، مشيرة إلى أن ثلث سكان المنطقة، البالغ عددهم 420 مليون نسمة، لم يحصلوا على غذاء كافٍ.

بين عامي 2019 و2020، عانى 4,8 مليون شخص في العالم العربي من سوء التغذية "في جميع الطبقات الاجتماعية وفي البلدان المتضررة أو غير المتأثرة بالنزاع"، بحسب المنظمة.

واشارت إلى أن أكثر الدول تضررا هو الصومال، حيث يعاني 59,5% من السكان من الجوع بينما تواجه حكومته الهشة تمردا جهاديا منذ عام 2007، واليمن التي تشهد حربا منذ سبع سنوات وحيث طال الجوع 45,4% من السكان.

كما سجلت اليمن الرقم القياسي في عدد الاصابات بفقر الدم الذي عانت منه 61,5% من النساء في سن الإنجاب، في عام 2020.

واضاف تقرير المنظمة أن "عانى 141 مليون شخص في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2020، بزيادة قدرها 10 ملايين عن العام الذي سبقه".

وبذلك يكون الجوع قد تفاقم بنسبة 91,1% في العالم العربي على مدى العشرين سنة الماضية، حسب تقديرات منظمة الأغذية والزراعة.

وترافق ذلك مع مشاكل تتعلق بالصحة العامة، حيث يعاني 20,5 % من الأطفال دون سن الخامسة في المنطقة من التقزم و10,7% من هذه الفئة العمرية من زيادة الوزن.

وما زالت مشكلة السمنة لدى البالغين تمثل مشكلة صحية عامة كبيرة في المنطقة، ولا سيما في البلدان العربية الغنية.

في عام 2020، بلغت النسبة لدى البالغين 28,8%، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 13,1%.

وتنتشر السمنة بنسب أعلى في الدول الأغنى، وفي مقدمتها دول الخليج، وعلى رأسها الكويت مع 37,4%

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