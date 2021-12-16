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مجهول يرسم الصليب المعقوف على "الثور الهائج" في وول ستريت بنيويورك

16
DECEMBER
2021
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قال مصدر في إدارة نيويورك، إن شرطة المدينة تبحث عن رجل في معطف قام برسم صليب معقوف على تمثال "الثور الهائج" البرونزي الموجود في بولينغ غرين في مانهاتن.
 
وأضاف المصدر، في حديث لمراسل "نوفوستي": "هناك ثلاثة حوادث مختلفة نعتقد أن شخصا واحدا متورط فيها".
 
وأشار المصدر، إلى أن الحادث الأول وقع في 3 ديسمبر في موقع للبناء. وخلاله رسم الرجل ثلاثة صلبان معقوفة على الحائط.
 
وجرى الحادث الثاني في 13 ديسمبر - عندما قام رجل برسم صليب معقوف على عمود في مبنى بلدية المدينة.
 
ووقع الحادث الثالث يوم 14 ديسمبر، عندما قام رجل برش طلاء أسود على شكل صليب معقوف على تمثال "الثور الهائج".
 
ووفقا للمصدر، كان الرجل المشتبه به يرتدي معطفا أسود – رمادي اللون، وبنطال جينز أسود وحذاء رياضيا ملونا، ويحمل حقيبة ظهر سوداء، ومن المحتمل أنه يعرج. ولا تزال غامضة حتى الآن، دوافع الرجل.
 
وهذه ليست المرة الأولى، التي يتعرض فيها ثور وول ستريت للهجوم.
 
في سبتمبر 2019 ، قام تيفون فارلاك البالغ من العمر 42 عاما بضرب التمثال بآلة "بانجو" موسيقية عدة مرات، مما تسبب في حدوث تشققات وخدوش حول قرن الثور الأيمن. وتمكنت الشرطة من اعتقال المخرب.
 
ويشار إلى أن وزن هذا التمثال البرونزي يبلغ 3.2 طن، وتم نصبه في وول ستريت في عام 1989، وهو من عمل النحات أرتورو دي موديكا.
روسيا اليوم
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