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ماكرون: التطعيم ضد كورونا قد يصبح إلزاميا في فرنسا

16
DECEMBER
2021
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه من الممكن أن يصبح التطعيم بلقاح للوقاية من كوفيد-19 إلزاميا في فرنسا، لكنه قال إن ذلك ليس أولوية في الوقت الراهن.
 
جاء ذلك في سياق مقابلة مع محطتي "تي.إف1" و"إل.سي.إي" التلفزيونيتين، وردا على سؤال عما إذا كان التطعيم يمكن أن يصبح إلزاميا في فرنسا، حيث أجاب ماكرون "هذه الفرضية موجودة".
 
لكن الرئيس الفرنسي سرعان ما أضاف أن فرنسا فعلت ذلك من الناحية العملية. وقال إنه مع تطعيم ما يقرب بالفعل من 90 في المئة من المؤهلين للحصول على اللقاح في فرنسا، فإن البلد لم يعد بعيدا عن مستوى التطعيم الذي يمكن تحقيقه من خلال جعل اللقاح إلزاميا.
 
وتسعى فرنسا جاهدة، كبقية جيرانها وبلدان العالم، لإيجاد وسائل لاحتواء زيادة جديدة في الإصابات الناجمة عن الجائحة.
 
وبلغ متوسط الإصابات الجديدة في فرنسا خلال سبعة أيام أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020.
 
 
Reuters
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