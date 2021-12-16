9 قتلى في تحطم طائرة بجمهورية الدومينيكان

A + A -

لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأربعاء، في حادث تحطم طائرة ركاب كانت بصدد القيام برحلة بين سانتو دومينغو عاصمة جمهورية الدومينيكان والولايات المتحدة، حسبما أعلنت شركة "هيليدوسا" المالكة للطائرة.

وبحسب معلومات صحفية، فإن الطائرة أقلعت من سانتو دومينغو، لكنها ما لبثت أن حاولت أن تنفذ هبوطا اضطراريا بعد أن واجهت مشاكل.

وقالت الشركة في بيان إنه "ببالغ الأسف تعلن هيليدوسا أن إحدى طائراتها تعرضت لحادث مأسوي في مطار لاس أميركاس (مطار سانتو دومينغو) أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها".

ونشر صحفيون قائمة الرحلة، في وثيقة أظهرت أن الطائرة وهي من طراز "غالفستريم" كانت تقل 6 ركاب من بينهم طفلان عمرهما 4 و13 عاما، وطاقما من 3 أفراد هم طياران ومضيفة.

ووفقا لهذه الوثيقة، فإن الطائرة أقلعت متجهة إلى أورلاندو، في حين قالت الشركة في بيانها إن طائرتها كانت متجهة إلى ميامي.

وأفادت وسائل إعلام أن المنتج الموسيقي البورتوريكي خوسيه أنخيل هيرنانديز وزوجته هما في عداد الضحايا.