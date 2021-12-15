من هي أول دولة أوروبية تشرّع تدخين الحشيش للاستخدام الشخصي؟

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من المقرر أن تصبح مالطا أول دولة ضمن الاتحاد الأوروبي تسمح بزراعة الحشيش للاستخدام الشخصي.



وفي التفاصيل، فقد صوت برلمان مالطا الثلاثاء لصالح تشريع "الزراعة المحدودة" للحشيش، أي سيُسمح للمواطنين البالغين من العمر 18 عاماً وما فوق بحيازة ما يصل إلى سبعة غرامات من الحشيش، وزراعة ما يصل إلى أربع نباتات من القنب في المنزل.



وفي السياق عينه، فسيبقى تدخين الحشيش في الأماكن العامة مخالفاً للقانون، كما سيتم معاقبة من يتعاطاه أمام طفل بدفع غرامة تتراوح بين 340 و564 دولارا.



وكانت مالطا قد أعلنت قانوناً في عام 2018 يسمح بإنتاج مثل هذا المخدر للأغراض الطبية والبحثية، الأمر الّذي وضعها في الطليعة بين جميع الدول الأوروبية.



ويُعرف أن هولندا تتخذ موقفاً متحرراً في ما يتعلق باستعمال الحشيش وبيعه في الأماكن العامة، على الرغم من أن تعاطيه لا يزال يُعتبر غير قانوني من الناحية الرسمية. وأيضاً، فقد كشفت لوكسمبورغ في وقت سابق عن خطط مماثلة ولكنها لم تحصل على الضوء الأخضر من برلمانها للمضي قدما في هذا الإجراء.