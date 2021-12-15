إصابة 8 أشخاص بحريق في مركز تسوق بهونغ كونغ...

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أصيب 8 أشخاص على الأقل، اليوم الأربعاء، بحريق في مركز تجاري بهونغ كونغ، حسبما ذكرت شركة البث التلفزيوني والإذاعي أر-تي-إتش-إتش.

اندلع حريق في مركز التجارة الدولي، الواقع في منطقة خليج كوزواي النابضة بالحياة في هونغ كونغ. وصلت التقارير الأولى عن الحريق في الساعة 12:37 (07:37 بتوقيت موسكو).

حاليًا، قيم رجال الإطفاء الحريق بأنه من المستوى الثالث من أصل خمسة مستويات.

لا يزال نحو 350 شخصا عالقين على سطح ناطحة السحاب، حسب بوابة "ديمسام ديلي".

وبحسب البوابة، تم إجلاء حوالي 165 شخصًا من المبنى بحلول هذه الساعة. وعلق نحو مائة آخرين على منصة مفتوحة بالقرب من الطابق الخامس و 350 في منطقة السطح.

يشمل هذا المبنى مركز تسوق به متاجر ومطاعم، وتقع فوقها مكاتب. الجزء السفلي من المبنى مغطى بسقالات من الخيزران بسبب أعمال الإصلاح. ويجري التحقيق في سبب الحريق.