living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إيطاليا تفرض حجرا صحيا على زوارها الأوروبيين غير المطعمين

15
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وقع وزير الصحة الإيطالي، أمس الثلاثاء، قرارا يفرض على أي زائر غير محصن من دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي حجرا صحيا لخمسة أيام بعد وصوله، في محاولة لمنع انتشار المتحور أوميكرون.
 
وبموجب القرار الجديد الذي يسري بدءا من اليوم الأربعاء، يتعين على الوافدين من دول الاتحاد الأوروبي الذين تم تطعيمهم إظهار نتيجة اختبار سلبية في غضون 24 ساعة من وصولهم، حتى يتسنى لهم التنقل بحرية في إيطاليا.
 
كما يجب على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، الذين لم يتم تطعيمهم، التزام حجر صحي لمدة 10 أيام.
 
وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن سلطات الاتحاد الأوروبي في بروكسل اعترضت على الإجراءات الإيطالية.
 
وتبنت البرتغال إجراء مماثلا بدءا من مستهل ديسمبر، إذ طلبت إبراز نتيجة اختبار سلبية من جميع القادمين إلى البرتغال، حتى من يحملون تصريحا صحيا، بغض النظر عن جهة القدوم أو الجنسية.
 
وسجلت إيطاليا أمس الثلاثاء أكثر من 20 ألف إصابة جديدة و120 حالة وفاة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات ليوم واحد ضمن الموجة الجديدة.
 
وفي إجراءات أخرى، تقوم إيطاليا بتوسيع نطاق اللقاح الالزامي بدءا من الأربعاء لموظفي المدارس وإنفاذ القانون والجيش والعاملين في الرعاية الصحية. وكان الالزام سابقا يشمل فقط العاملين في الرعاية الصحية وفي دور رعاية المسنين.
 
من المتوقع أن يفرض إقليم فينيتو الإيطالي قيودا إضافية الأسبوع المقبل، تتضمن وضع الكمامات الزاميا.
 
وأكدت إيطاليا ظهور أقل من 12 حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون، كلها لدى عائدين من جنوب إفريقيا.
AP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout