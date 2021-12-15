مجلس التعاون الخليجي: أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج ونثمن جهودها في تعزيز أمن المنطقة

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شدد مجلس التعاون الخليجي على أن "أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن الخليج"، مثمنا الجهود المصرية في "تعزيز الأمن القومي العربي والأمن والسلام في المنطقة".

وفي البيان الختامي للقمة الـ42 للمجلس التي عقدت في الرياض، أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون ومصر الذي عقد في الرياض في 12 ديسمبر الحالي، التي ستسهم في "تعزيز العلاقات بينهما في جميع المجالات".