living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدفيديف: لا يوجد لدى الولايات المتحدة ما يحميها من السلاح النووي

15
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف إنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة ما يحميها من السلاح النووي، مشيرا إلى عواقب انسحابها من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي.

وكتب مدفيديف في صفحته على "فيسبوك"، يوم الثلاثاء، أن "انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة حول الدفاع الصاروخي أدى إلى تنامي عدم الثقة في العلاقات بين موسكو وواشنطن وساهم في زيادة التوتر حول العالم".

وأشار إلى أن هذه الخطوة من قبل واشنطن أصبحت "حافزا لتطوير مجمع الصناعات الدفاعية ونماذج جديدة من الأسلحة" بالنسبة لروسيا.

وأضاف المسؤول الروسي: "حتى الآن لا توجد لدى الأمريكيين درع ثابتة ضد الدول الأخرى التي تمتلك الأسلحة النووية، بما فيها تلك التي حاولت واشنطن أن تجعلها دولا مارقة بواسطة العقوبات".

وتابع أن الولايات المتحدة أظهرت من خلال هذا القرار أن مصالحها السياسية الضيقة أهم بالنسبة لها من العمل المتواصل للحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في العالم بأسره.

وأكد أن "روسيا تقترح على الولايات المتحدة العمل المشترك على تعزيز الاستقرار الاستراتيجي بناء على مبدأ الارتباط بين الأسلحة الهجومية والدفاعية الاستراتيجية، مثلما تم تثبيته في معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي تم تمديدها لمدة 5 سنوات. ومن المهم أن تواصل واشنطن تمسكها بهذا النهج".

يذكر أن الولايات المتحدة في عام 2002 انسحبت من جانب واحد من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي الموقعة مع الاتحاد السوفيتي في 1972.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout