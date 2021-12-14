خطيب زاده: المفاوضات حققت تقدما وتم تقليص الخلافات حول النووي الإيراني

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كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما وتم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.

وشدد لى أن "المناقشات الجارية بين محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أدت إلى إحراز تقدم وهناك تقليص لبعض الفجوات في عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني التوقع أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم قريبا".

وكان قد أعلن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفييه أنه لا يزال من الممكن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، مشيرا إلى أنه يتم السير لإنقاذه بسرعة.