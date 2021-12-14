living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجلة "تايم" تكشف شخصية العام 2021.. من هو؟

14
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت مجلة تايم الامريكية عمن اختارته كشخصية العام 2021، وهو إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية "تسلا".

وقال إدوارد فيلسنتال، رئيس تحرير مجلة تايم: "شخصية العام هي لمن يصنع التأثير، والقليل من الناس كان لهم تأثير أكبر من موسك بالحياة على الأرض، وربما الحياة خارج الأرض أيضًا"، مضيفا: "في عام 2021، برز موسك ليس فقط كأغنى شخص في العالم ولكن أيضًا ربما كأغنى مثال على تحول هائل في مجتمعنا".

ويذكر أن ثروة ايلون موسك بلغت في أكتوبر/ تشري الأول الماضي 222 مليار دولار ليتصدر أغنياء العالم، متجاوزا جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، بحسب مؤشر أغنى أغنياء العالم التابع لبلومبرغ.

وتمتد المنافسة بين موسك وبيزوس إلى الفضاء. فحتى قبل أن تطلق شركة "سبيس أكس" في سبتمبر/ أيلول أول مهمة سياحية لها في الفضاء، ربحت الشركة عقوداً هائلة من إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) والجيش الأميركي وأطلقت أقوى صاروخ فضائي.

وارتفعت ثروة موسك بـ10.6 مليار دولار بعد أن قام المستثمرون بعملية بيع ثانوية تم الاعلان عنها الاسبوع الماضي قيمت شركة الفضاء التابعة له "سبيس اكس" Space X بأكثر من 100 مليار دولار، بحسب ما أعلنت شبكة سي ان بي سي.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout