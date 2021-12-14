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شقيق أسانج: أخشى أن يموت أخي

14
DECEMBER
2021
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قال غابرييل شيبتون شقيق جوليان أسانج، الاثنين، إنه يخشى وفاة مؤسس موقع "ويكيليكس" خلال المعركة القانونية ضد تسليمه من بريطانيا إلى الولايات المتحدة.
 
وتظاهر شيبتون، وهو منتج سينمائي، أمام القنصلية البريطانية في مانهاتن مع مجموعة من نحو 30 شخصا، بينهم الممثلة الأميركية الكوميدية سوزان ساراندون والموسيقي البريطاني روجر ووترز مؤسس فرقة "بينك فلويد".
 
وقال شيبتون إنه "قلق جدا" حيال ما يثقل كاهل جوليان ويزيد الضغط عليه، وأضاف لوكالة "فرانس برس": "نحن نعيش في خوف من أنه لن يصمد أو أن يموت" خلال الإجراءات القضائية المتعلقة بتسليمه.
 
وهي ليست أول مرة يبدي فيها شيبتون قلقه حيال صحة أخيه البالغ 50 عاما، فيما كانت خطيبة أسانج، ستيلا موريس، كشفت لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الأحد، أنه أصيب نهاية أكتوبر بجلطة دماغية في السجن.
 
ويقبع الأسترالي أسانج في سجن شديد الحراسة قرب لندن، حيث أوقف في أبريل 2019 بعد 7 سنوات على لجوئه إلى سفارة الإكوادور في العاصمة البريطانية.
 
وقال شقيقه إن أسانج "لم يعد الرجل الذي كان عليه عندما بدأ كل ذلك"، لكنه "يظل قويا ومكافحا".
 
وعبر أقارب أسانج ومؤيدوه عن مخاوفهم هذه، بعد انتصار كبير للولايات المتحدة، الجمعة، في معركتها للتوصل إلى تسليم أسانج، بعدما ألغت محكمة بريطانية قرار المحكمة الابتدائية بمنع تسليمه إلى واشنطن.
 
وتتهم الولايات المتحدة أسانج بنشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتبارا من 2010 عن الأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأميركية، لا سيما في العراق وأفغانستان.
 
كما أنه ملاحق خصوصا بتهمة التجسس، ويواجه عقوبة تصل إلى 175 عاما في السجن في قضية تمثل بحسب مؤيديه هجوما خطرا جدا على حرية الصحافة.
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