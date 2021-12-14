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حاكم كينتاكي الأمريكية: ارتفاع عدد القتلى بالأعاصير إلى 74 شخصا

14
DECEMBER
2021
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أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير الفتاكة التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.
 
وقال بشير خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "خسرنا حتى الآن 74 شخصا من مواطني كينتاكي... نتوقع أن حصيلة القتلى ستترفع، 109 من سكان كينتاكي بين أعداد المفقودين".
 
وأشار بشير إلى أن أعداد القتلى والمفقودين من المرجح أن تكون أعلى بكثير مما أعلن في الإحصائية الرسمية، مبينا أن الأعاصير لا تتضاعف على طول 360 كيلومترا وألحقت أضرارا بـ120 دائرة بالولاية".
 
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 11 ديسمبر حالة الطوارئ في كينتاكي التي تمثل الولاية الأمريكية الأكثر تضررا جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مناطق بجنوب وغرب الولايات المتحدة.
 
ويشارك في أعمال البحث والإنقاذ نحو 450 عنصرا في الحرس الوطني الأمريكي.
روسيا اليوم
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