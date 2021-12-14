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"طلب غير لائق" بمسابقة جمال الكون.. وهكذا ردت الملكة

14
DECEMBER
2021
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تعرض الممثل الكوميدي ستيف هارفي لانتقادات بالجملة، بعد توجيهه طلبا اعتبر "غير لائق" لهارناز ساندو، الممثلة الهندية التي توجت مؤخرا بلقب ملكة جمال الكون.

وبشكل مفاجئ، طلب هارفي، الذي أدار المسابقة في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، ليل الأحد، من هارناز تقليد صوت أحد الحيوانات.

وقال موجها كلامه لملكة جمال الكون عقب تتويجها: "سمعت أنك رائعة في تقليد أصوات بعض الحيوانات، لنسمع أفضل ما تفعلينه".

وأبدت هارناز دهشتها من السؤال قائلة: "يا إلهي، ستيف، لم أتوقع أن أفعل ذلك على مسرح يراه العالم. عليّ فعل لك ولا خيار لديّ"، قبل أن تطلق بعض المواء مقلدة القطط.

وفازت ملكة جمال الهند الشابة هارناز ساندو (21 عاما) بلقب ملكة جمال الكون لعام 2021، متفوقة على 79 متنافسة من أنحاء العالم.

وواجهت النسخة السبعون من المسابقة السنوية، تعقيدات بسبب جائحة كورونا، ولا سيما مع بروز المتحور الجديد "أوميكرون".

واختيرت هارناز ملكة لجمال الكون، فيما حلت ملكة جمال باراغوي ناديا فيرارا وصيفة أولى، وملكة جمال جنوب إفريقيا لاليلا مسواني وصيفة ثانية.

 

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