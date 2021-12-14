إيران: إنهاء التوتر وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دول الجوار من أولوياتنا

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علن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أن أولويات طهران تكمن في إنهاء التوتر وتحقيق الشراكة الاستراتيجية مع دول المنطقة.

وقال شمخاني خلال اجتماع السفراء ورؤساء البعثات الإيرانية لدى الدول المجاورة، إن "الأولويات الرئيسية والهامة على صعيد السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية حيال دول الجوار، تكمن في إنهاء التوتر وبما في ذلك سوء الفهم، وتعزيز التعاون الشامل لاسيما في المجالات الاقتصادية والدفاعية – الأمنية، والشراكة الاستراتيجية معها".

وأشار إلى التطورات الدولية وتداعياتها على الوضع الاستراتيجي في منطقة غرب آسيا، مؤكدا "ضرورة اتخاذ تدابير استراتيجية من شأنها أن تزيد في التقارب والتعاون الإقليميين بين إيران وجيرانها".

وشدد على مسؤولي المحافظات الحدودية ورؤساء البعثات الدبلوماسية الإيرانية في دول الجوار، ضرورة أن يضعوا على سلم برامجهم وخططهم المستديمة إعطاء الأولوية إلى هذه الدول.

المصدر: "إرنا"