كيف حصلت "فيسبوك" على حقوق ملكية اسمها الجديد؟

أكدت وكالة رويترز أن شركة "ميتا بلاتفورمز"، المالكة لموقع فيسبوك، كانت وراء صفقة بقيمة 60 مليون دولار للحصول على العلامة التجارية الخاصة ببنوك "ميتا فايننشال غروب" (مجموعة ميتا المالية) العاملة في الولايات المتحدة، وفقا لما نقلته الوكالة عن متحدثين باسم الشركتين، الإثنين.

وذكرت رويترز أن الصفقة تعكس الاهتمام الكبير باسم "ميتا" من قبل عملاقة التكنولوجيا، التي تأمل في خلق "metaverse" أو "كون افتراضي"، كما يعكس حجم الاستثمار الكبير الذي تأمل الشركة أن تحققه في هذا المشروع خلال الأعوام المقبلة.

وقالت "ميتا فينانشال" في وثائق قانونية اطلعت عليها رويترز إن شركة باسم "Beige Key LLC"، وافقت على حيازة الحقوق العالمية لأسماء شركتها مقابل 60 مليار دولار نقدا. لكنها لم تعلن الجهة المالكة لـ ""Beige Key LLC".

لكن متحدثا باسم شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لفيسبوك أكد لرويترز أن "Beige Key مرتبطة بنا وقد حصلنا على حقوق الملكية التجارية"، كما أقر متحدث باسم "ميتا فينانشال" للوكالة ضلوع شركة "ميتا بلاتفورمز" بالصفقة.

وكانت "فيسبوك" قد أعلنت، في أكتوبر الماضي، تغيير اسم الشركة الأم إلى "ميتا"، واستثمرت عملاقة التكنولوجيا بشكل كبير لرفع قدراتها في الواقعين الافتراضي والمعزز، وترى في "ميتافيرز" خلفا للإنترنت المتوفر عبر الهواتف الذكية.

كما أعلنت "ميتا بلاتفورمز"، الأسبوع الماضي، عن تطبيق "هورايزون وورلدز"، ويمكن لمستخدمي نظارات "Quest" المخصصة للواقع الافتراضي، ومن تزيد أعمارهم عن 18 عاما في الولايات المتحدة وكندا، خلق شخصيات افتراضية، يمكنها أن تتفاعل وأن تشارك في عدة ألعاب.

وسيتطلب إنجاز "الكون الافتراضي" (ميتافيرز) تعاونا بين عمالقة التكنولوجيا الأخرين، وقد يتطلب الوصول إلى تحقيقه عقدا من الزمن، وفقا لوصف رويترز.

وقال المتحدث باسم "ميتا بلاتفورمز" إن الشركة كانت في نقاشات مع "ميتا فينانشال" قبل أن تعلن "فيسبوك" تغيير اسمها.