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بعد هبوط الليرة.. المركزي التركي يتدخل في سوق العملات

13
DECEMBER
2021
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تراجع سعر صرف العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، اليوم الاثنين، وسط توقعات أن يخفض البنك المركزي التركي مرة أخرى سعر الفائدة هذا الأسبوع.

وصل سعر الليرة التركية لنحو 14.75 مقابل الدولار الأميركي، ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل ببيع العملات الأجنبية في سوق العملات.

وتراجعت العملة التركية إلى مستويات قياسية بعد أن خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بأربع نقاط مئوية منذ أيلول/ سبتمبر هذا العام بالرغم من ارتفاع التضخم.

وخفض سعر الفائدة يتماشى مع رغبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي دافع عن الإبقاء على سعر الفائدة منخفضا لتعزيز النمو. ويجادل الاقتصاديون بضرورة رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن أردوغان يصر على أن رفع أسعار الفائدة سيسبب ارتفاع الأسعار.

كذلك يصر أردوغان على التمسك بسياساته بالنسبة لخفض تكاليف الاقتراض، ما يرفع التوقعات بشأن خفض آخر لسعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة المالية للبنك المركزي التركي يوم الخميس المقبل.

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