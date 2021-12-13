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الرجل الخارق.. تلقى لقاح كورونا 10 مرات خلال يوم واحد

13
DECEMBER
2021
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يحجم كثيرون عن تلقي اللقاح المضاد لكورونا، خشية من أعراضه الجانبية، ويفضل آخرون أخذه درءاً لشر الوباء، لكن شخصا ذهب أبعد من ذلك بكثير عندما تناول اللقاح مرات عدة.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن شخصا ما تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا 10 مرات في يوم واحد فقط
 
ووقعت الحادثة في نيوزيلندا، لكن لم يتم الكشف عن هوية الرجل، الذي تظاهر بأنه شخص مختلف في كل مرة زار فيها مراكز طبية متعددة لتلقي اللقاح.
 
ويبدو أن هذا الرجل ذهب إلى خيار تلقي اللقاح 10 مرات بناء على طلب عدد من مناهضي اللقاح، الذين يخشون من تداعياته عليهم، ودفع هؤلاء مبلغا ماليا لقاء ذلك.
 
وتعتقد السلطات أن هؤلاء الأشخاص دفعوا الرجل لانتحال شخصياتهم حتى يتمتعوا بالحريات المتاحة للأشخاص الملقحين في نيوزيلندا، إذ تفرض السلطات في البلاد على مواطنيها إبراز شهادة التطعيم في أماكن كثيرة.
 
وفي حين أن البيانات محدودة بشأن تأثير اللقاحات المتعددة على جسم الإنسان، إلا أن خبراء توقعوا أن يكون له تداعيات سيئة.
 
وتقول المتخصصة في اللقاحات بجامعة أوكلاند، هيلين بيتوسيس -هاريس إنه من المتوقع أن يشعر الرجل بألم شديد بعد هذه الجرعات.
 
ولن تعزز الجرعات الإضافية نظام المناعة لهذا الشخص ضد فيروس كورونا، أكثر من الآخرين الذين تلقوا جرعتين حسب التوصيات الطبية، لأن نظام الاستجابة المناعية سوف يستقر بعدهما.
 
وبينما تحقق السلطات في نيوزيلندا في كيفية حصول هذا الشخص على اللقاح 10 مرات، يخشى المسؤولون الطبيون من تأثير ذلك على الآخرين، خاصة مع تشديد إجراءات تحديد هوية الذين سيتلقون اللقاح.
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