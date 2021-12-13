صور ترصد ما حدث قبل الكارثة.. وما خلفته الأعاصير بأميركا

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كشف صور الأقمار الاصطناعية حجم الدمار الهائل الذي خلفته الأعاصير التي ضربت دفعة واحدة 6 ولايات أميركية.

وارتفعت حصيلة الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، الجمعة، إلى نحو 100 قتيل، وكانت أكثر الولايات تضرر كنتاكي، التي قتل فيها أكثر من 80 أميركي.

وبسبب الخسائر الضخمة في الولاية، أعلنها الرئيس الأميركي منطقة كارثة كبرى.

وطلب حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير رسميا هذا الإعلان يوم الأحد بعد أن دمرت الأعاصير مدينة مايفيلد الصغيرة، رغم أنها غير معتادة في هذه المنطقة بالشتاء، وفق "رويترز".

ومن السماء، يبدو حجم الدمار هائلا للغاية، فالمقارنة بين الصور التي قبل الأعاصير وبعدها تظهر "حجم المأساة".

وفي مدينة مايفيلد، غربي ولاية كنتاكي، تضررت الكثير من المنازل والمنشآت كما في الصور التالية، خاصة في وسط المدينة.

وعلى طول مسار يتم إلى 400 كيلومتر، دمرت الأعاصير منازل ومستودعات ومصانع ومنشآت مدنية، وفي أغلب الأحيان سوّيت بالأرض.

ومن بين المنشآت المدمرة، مركز توزيع تابعة لشركة أمازون في ولاية إلينوي، حيث لقي 6 أشخاص مصرعهم عندما انهار جدار المركز وسقفه.