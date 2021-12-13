وفيات كورونا بأميركا تلامس "الرقم الخطير".. وتحذير من القادم

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أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت 800 ألف، الأحد، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار المتحور الجديد أوميكرون شديد العدوى.

ويعني ذلك أن أعداد الوفيات من جراء هذا الفيروس وحده تخطت عدد سكان ولاية نورث داكوتا.

وعلى الرغم من اللقاحات المتاحة مجانا وعلى نطاق واسع فإن الولايات المتحدة تفقد المزيد من الأرواح بسبب الفيروس هذا العام مقارنة مع 2020 بسبب المتحور دلتا الشديد العدوى ورفض الناس تلقي لقاحات كوفيد-19.

ومنذ بداية العام، توفى أكثر من 450 ألفا في الولايات المتحدة بعد إصابتهم بكوفيد-19، فيما يعادل 57 بالمئة من مجمل وفياتها بالمرض منذ بداية الجائحة.

وقال خبراء في مجال الصحة إن معظم وفيات هذا العام كانت بين المرضى غير الحاصلين على لقاح، وارتفعت أعداد الوفيات على الرغم من تطور العناية بمرضى كورونا وطرق العلاج الجديدة مثل الأجسام المضادة.

انتشار سريع

ووفقا لتحليل رويترز، فقد استغرق وصول عدد الوفيات من 600 ألف حالة إلى 700 ألف 111 يوما، فيما استغرق الوصول إلى المئة ألف التالية 73 يوما.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الولايات المتحدة أعلى دول العالم تسجيلا لوفيات كورونا، تليها البرازيل، ثم الهند.

وعلى الرغم من أنها لا تمثل سوى 4 بالمئة من سكان العالم، فقد سجلت الولايات المتحدة 14 بالمئة من وفيات كوفيد-19 و19 بالمئة من الإصابات على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تتجاوز 50 مليون حالة إصابة قريبا.

وبلغت الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة ما يقرب من 120 ألف إصابة يوميا.

وما زال العلماء يقيمون تأثير المتحور الجديد أوميكرون وما إذا كانت اللقاحات ستوفر الحماية الكاملة منه.

ويعد المتحور دلتا هو السائد في الولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن نحو 60 بالمئة من سكان الولايات المتحدة تلقوا تطعيما كاملا من فيروس كورونا.

وتزايدت مخاوف الأميركيين من المتحور الجديد أوميكرون، إذ اصطفوا لتلقي جرعات معززة للوقاية من فيروس كورونا بسرعة قياسية.

ويتلقى كل يوم ما يقل قليلا عن المليون جرعات معززة من الـ3 لقاحات المعتمدة، في أعلى معدل منذ إعلان الهيئات التنظيمية لجرعات معززة إضافية.

وقالت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والنيسكي في إفادة بالبيت الأبيض، الثلاثاء: "يجب أن نتكاتف في هذه اللحظة لمواجهة تأثير الحالات الراهنة التي نشهدها، والناجمة عن المتحور دلتا بشكل أساسي، ويجب أن نستعد لزيادة في عدد الحالات بسبب المتحور أوميكرون".