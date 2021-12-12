جنبلاط: أخشى من إنزلاق البلد نحو المجهول

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علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على القرارات المتخذة من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي، معتبرًا أنها "ردات فعل محقة على واقع الإعتراض على دخول لبنان لمحور غير عربي، فلبنان وللأسف قد اُدخل من خلال الخطابات الملتبسة وأعمال البعض من السياسيين الذين يوالون إيران في محور غير عربي، وهم جعلوا وأجبروا العرب بأن يفرضوا الحصار على لبنان مكرهين"، موضحًا في الوقت نفسه وفي كلام نابع من القلب وبمحبة للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج، بأن ليس كل اللبنانيين موالين لايران، قائلًا: "هنالك فئة توالي إيران، ولكن هذه الفئة ليست كل اللبنانيين، فالغالبية لا توالي إيران أبدًا، لذلك ألتمس التمني من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي التفهم لهذا الوضع."