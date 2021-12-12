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زاخاروفا: أعمال مجموعة G7 حول أوكرانيا خاطئة

12
DECEMBER
2021
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن بلدان مجموعة السبع الكبار (G7) اظهرت عجزها في تحمل المسؤولية عن أخطائها، بما في ذلك فيما يخص الوضع في أوكرانيا.

 

وكتبت زاخاروفا، اليوم الأحد، على صفحتها في "تلغرام: "دعت بلدان G7 روسيا وأوكرانيا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وبذلك اعترفت بعجزها في تحمل المسؤولية عن أخطائها الخاصة".

وأشارت إلى أن عدد مثل هذه الأخطاء التي ارتكبتها بلدان G7 كبير، وبينها "التدخل في الشؤون الداخلية الأوكرانية الذي أدى إلى الانقسام المميت في المجتمع، والتحكم اليدوي في عمليات تغيير السلطة الذي أدى إلى انقلاب مناهض للدستور، وعدم الرغبة في التأثير على كييف والعمل معها من أجل تنفيذ اتفاقيات مينسك التي كانت تعطي أملا في تحويل النزاع الأوكراني الداخلي إلى مجرى المفاوضات، وتحميل روسيا المسؤولية عن أخطائها".

وأضافت أنه "لا يجب إحضار روسيا وأوكرانيا إلى طاولة المفاوضات، بل يجب إحضار أوكرانيا وأوكرانيا"، وتقصد بذلك سلطات أوكرانيا والقسم الآخر من أوكرانيا (منطقة دنباس).

ونقلت وكالة "بلومبرغ" سابقا عن مسؤول حكومي رفيع أن بلدان G7 متفقة على العواقب التي ستواجهها روسيا في حال تصعيد حدة التوتر حول أوكرانيا.

وكتبت الوكالة أن نتائج المناقشة بهذا الشأن خلال لقاء وزراء خارجية بلدان مجموعة السبع الكبار المنعقد في 11و12 ديسمبر الجاري في ليفربول ببريطانيا، "اتفقت" مع موقف الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

ونقلت الوكالة عن مصدرها العامل في وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراءات ضد موسكو ستتخذ فورا عند الحاجة، وذلك بالرغم من أن الإدارة الأمريكية لم تعلن علنا الخسائر التي ستتكبدها روسيا. وعبر المصدر عن اعتقاده أن مجموعة واسعة من بلدان العالم، بما فيها الدول الأخرى من أعضاء مجموعة السبع الكبار، ستنضم إلى هذه الإجراءات حال تنفيذ هذا السيناريو.

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