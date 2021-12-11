أول عاصمة رقمية في العالم...من هي هذه الدولة العربية؟

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أصبحت حكومة إمارة دبي الخليجية، اليوم السبت، أول حكومة لا ورقية في ‏العالم.‏

أعلن عن ذلك ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب ولي عهد دبي إنه "نفخر بأن نعلن أن حكومة دبي أصبحت اليوم أول حكومة لا ورقية على مستوى العالم".

وتابع مشيرا إلى أن "حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وجه بأن يتم إنجاز كل معاملات حكومة دبي دون أن يحتاج المتعامل معها لأي ورقة".

وأضاف الشيخ حمدان بن محمد في تغريدة أخرى له أن "هذا الإنجاز يكرّس تنافسية دبي العالمية كعاصمة رقمية رائدة، ونموذج يحتذى في مجال تطوير آليات العمل الحكومي لإسعاد المتعاملين"، مؤكدا أن حكومة دبي مستعدة لتجربة رقمية متكاملة في مختلف دوائرها الحكومية.





وكان حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أعلن في شهر يونيو/ حزيران الماضي، عن إصداراه قانونا بإنشاء هيئة دبي الرقمية، التي أشار إلى أن وظيفتها ستكون رقمنة الحياة في دبي وليس فقط رقمنة خدمات حكومتها، بحسب تغريدة له على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.