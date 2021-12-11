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الصحة المصرية تكشف عن خطتها لمواجهة المتحورات الجديدة من كورونا

11
DECEMBER
2021
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أعلن  مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان في مصر، إنه كشف عن الخطة الكاملة التي وضعتها الوزارة للتعامل مع متحور "أوميكرون بلس" والناتج عن تحور فيروس "أوميكرون".

وأضاف المصدر في تصريحات لصحيفة "الوطن": "هناك توجيهات رسمية بتشديد الإجراءات الوقائية في جميع منافذ البلاد البرية والجوية والبحرية والتشديد على تحليل الـPCR، وكذلك تطعيمات كورونا والحصول على الشهادة قبل الدخول"، لافتا إلى أن هناك ركاب اكتشفت إصابتهم بمتحور "أوميكرون" على متن طائرة وتمت إعادتهم على نفس الطائرة.

وتابع المصدر: "هناك توجيه من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة بضرورة عودة تحليل الحمض النووي خاصة في الدول المتفشي فيها متحور كورونا الجديد وكذلك فيروس "أوميكرون بلس"، حرصا على عدم دخول تحور كورونا الجديد البلاد"، موضحا أن الوزارة اتخذت قرارا بأهمية التوسع في تحليل التسلل الجيني داخل كافة مستشفيات العزل الصحي.

وأوضح المصدر، أن "تحليل التسلل الجيني يعمل على تتبع سلالات كورونا في مصر"، مشددا على زيادة الاهتمام بتحليل التسلل الجيني أيضا فى المحافظات السياحية، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس داخل البلاد.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، بعد إعلان الوزارة أمس في بيان رسمي تسجيل خروج 905 متعافين من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 305652 حالة حتى اليوم السبت.

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