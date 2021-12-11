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مأساة دار المسنين.. الإعصار حاصر النزلاء وقتل اثنين

11
DECEMBER
2021
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حوصر أكثر من 20 شخصا من نزلاء وموظفي دار لرعاية المسنين، شمال شرقي ولاية أركنساس الأميركية، الجمعة، بعد تعرضها لإعصار أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 5.

وذكرت قناة "كيه إيه آي تي" التابعة لمحطة "إن بي سي" التلفزيونية، أن الإعصار الذي اجتاح دار رعاية المسنين في مدينة مونيت كان من بين سلسلة من الأعاصير في المنطقة.

ونقلت القناة عن المسؤول قوله إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب 5، كما حوصر ما لا يقل عن 20 في الدار التي تضم 86 سريرا.

وأصدرت الهيئة الوطنية الأميركية للأرصاد الجوية تحذيرات من الإعصار ليل الجمعة في مناطق في عدة ولايات من بينها أركنساس وتينيسي وميزوري وإلينوي، حسبما ذكرت "رويترز".

وبلغت سرعة الرياح أكثر من 110 كيلومتر في الساعة بأجزاء من من مقاطعتي سانت تشارلز وسانت لويس في ميزوري، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ونقل ما لا يقل عن 3 من سكان مقاطعة سانت تشارلز إلى المستشفى، وتضررت عدة منازل في المنطقة القريبة من أوغوستا بولاية ميزوري.

 

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