توقيع 9 مذكرات تفاهم بين الأردن وفلسطين

وقع الجانبان الأردني والفلسطيني 9 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، التي ترأسها رئيسا الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه والأردني بشر الخصاونة.

كما وقع رئيسا الوزراء على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة الفلسطينية الأردنية العليا التي اختتمت اجتماعاتها اليوم في مدينة رام الله، بمشاركة وزراء ومسؤولين من الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الجانبين أكدا على ضرورة العمل المشترك لإزالة المعيقات على الجسور بين الأردن وفلسطين بما يسهم في سهولة انتقال الأشخاص والبضائع بينهما.

وأثنى اشتيه على موقف الأردن الداعم لاستمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والحفاظ عليها، وقال إن الوكالة تعد شكلاً من أشكال الذاكرة التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأعرب اشتيه عن أمله بأن يرتفع الميزان التجاري الأردني الفلسطيني "إلى أعلى سقف"، قائلا: "نحن نعمل سويا من أجل إزالة كل المعيقات التي تواجه التجارة الأردنية الفلسطينية".

وشملت المذكرات والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها: مذكرة تفاهم في مجال التنمية الاجتماعية والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين الحكومتين للأعوام 2022- 2025، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي للأعوام 2022- 2024 ومذكرة تفاهم بين البلدين للتعاون في مجال المناطق الحرة.

كذلك شملت مذكرة التفاهم الخاصة بالربط الإلكتروني بين الجانبين والبرنامج التنفيذي لبرتوكول التعاون بين وزارة الشباب والمجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني في المجال الشبابي وبرنامج تعاون مشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، والبرنامج التنفيذي لتفعيل برتوكول التعاون الفني بين وزارة الاستثمار في الأردن وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة.