مسؤول إيراني: لا يمكن للغرب التحدث إلى إيران بلغة القوة

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شدد عضو هيئة رئاسة اللجنة الدستورية في البرلمان الإيراني، نصر الله بجمانفر، على أن الغرب لا يمكنه التحدث مع إيران بـ"لغة القوة"، مؤكدا أن تهديد طهران "سيكون مكلفا لهم".

وقال نصر الله بجمانفر: "على الرغم من ادعاءاتهم، فإن الغرب يواجه أزمة حادة، وبالتالي لا يمكنه التحدث إلى إيران بلغة القوة. من استخدم معنا لغة القوة تلقوا لكمات قوية من إيران ويعرفون جيداً أن تهديد إيران سيكون مكلفاً بالنسبة لهم".

وأضاف: "لن نعطل الشؤون الداخلية للبلد بسبب المفاوضات، وإلى جانب متابعة التفاوض، سنواصل علاقاتنا مع بقية دول العالم وهذا الأمر يلعب دورا مهما في إفشال العقوبات والالتفاف عليها. يجب أن نواصل إفشال العقوبات".

واستطرد: "ليعلم الغرب أن إيران لن تستمر إلى الأبد في المفاوضات إن لم تعود إليها بالفائدة.. سنستمر بالمشاركة في المفاوضات شريطة أن يكون لها تأثيرا إيجابيا على الشعب الإيراني وأن ترفع جميع العقوبات".