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إيران تطالب بإرغام إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية

10
DECEMBER
2021
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دعا مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، إلى "إرغام" إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.

وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، قال تخت روانجي: "يجب مضاعفة الجهود بهدف الحد من معاناة الشعب السوري وتأثيرات الصراع بهذا البلد على السلام والأمن الإقليمي".

وأضاف: "الخطوات المتبعة ينبغي أن تقوم على أسس الاحترام الكامل للسيادة ووحدة الأراضي السورية وانسحاب جميع القوات الاحتلالية والمتواجدة بشكل لا شرعي من أراضي هذا البلد إلى جانب مكافحة المجموعات الإرهابية".

وتابع: "يجب محاكمة الكثير من الإرهابيين في سوريا بسبب استخدام الغازات والمواد الكيميائية أثناء الصراع".

وقال: "نجدد مرة أخرى دعمنا الكامل لتحقيق أهداف معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية عبر تنفيذه الكامل والمؤثر ودون تمييز، وندعو لتنفيذ المعاهدة بشكل شامل على مستوى العالم، وفي هذا السياق تعتقد إيران أنه يجب إرغام الكيان الإسرائيلي للانضمام لهذه المعاهدة فورا ودون شروط".

كما أكد تخت روانجي، موقف طهران القائم على تعزيز المعاهدة ونشاطات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بصورة مستقلة وحيادية ومهنية، داعيا إلى "إنهاء استخدام بعض البلدان لهذه المنظمة كأداة".

وثمّن جهود الحكومة السورية في "تنفيذ تعهداتها وفق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية ومنها الهدم الكامل لجميع المنشآت الـ 27 لإنتاج الأسلحة الكيميائية التي كانت لديها"، معربا عن أمله "في إيجاد حلول للمشاكل العالقة خلال اللقاء المرتقب بين وزير خارجية سوريا والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

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