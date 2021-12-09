living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا سيكون واقع كورونا.. توقعات بيل غيتس لعام 2022

9
DECEMBER
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف الملياردير الأميركي، بيل غيتس، توقعاته الخاصة بشأن العام 2022، والتي طغت عليها سمة متفائلة، على عكس تنبؤاته السابقة.

وأشار مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة، إلى أن "المرحلة الحادة" لوباء "كوفيد-19" ستنتهي في عام 2022، معتبرا أيضا ظهور متغير "أوميكرون" "مثيرا للقلق".

وكتب الملياردير في منشوره على مدونة "غيتس نوتس" أو "ملاحظات غيتس" الخاصة به: "قد يكون من الحماقة إجراء تنبؤ آخر، لكنني أعتقد أن المرحلة الحادة للوباء ستنتهي في وقت ما في عام 2022.

وفي غضون عامين، آمل أن تكون المرة الوحيدة التي يتعين عليك فيها التفكير حقا في الفيروس هي عندما تحصل على لقاح مشترك لفيروس كورونا والإنفلونزا كل خريف".

وأقر غيتس بأنه "لا يوجد شك في أن متغير أوميكرون مثير للقلق"، إلا أن سرعة اكتشاف المتغيرات الجديدة، جنبا إلى جنب مع التطورات في اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات، قادته إلى الأمل في أن يصبح "كوفيد-19" مرضا مستوطنا في عام 2022.

وقال إن "العالم مستعد بشكل أفضل للتعامل مع المتغيرات السيئة المحتملة أكثر من أي وقت آخر في الوباء حتى الآن". وأضاف: "نحن في وضع أفضل بكثير لإنشاء لقاحات محدثة إذا لزم الأمر".

وأوضح غيتس في مراجعته التي نشرها في مدونته أن اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات يمكن أن تساعد في تقليل فتك "كوفيد-19" في المستقبل.

وكان بيل غيتس نفسه، قد حذر قبل عام، من خطر عودة وباء كورونا بقوة عام 2022، ما لم " نساعد الدول الأخرى على التخلص من هذا المرض، وما لم ننجز مستويات تطعيم واسعة في بلدنا، فإن خطر عودة الوباء قائمة."

واتسم حديث غيتس وقتها بالواقعية، ورغم إشادته باللقاحات المعلن عنها فقد حذر من خطر العودة إلى "المربع الأول".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout